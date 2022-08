Anche il Milan vuole il suo Onana. E per questo va avanti forte su Jean Onana, mediano del Bordeaux, solo omonimo del secondo portiere dell’Inter. Il Milan è fiducioso di poter chiudere presto con il classe 2000 del Camerun, che è il giocatore scelto da Maldini e Massara per il centrocampo di Pioli. L’alternativa è Aster Vranckx, il classe 2002 di proprietà del Wolfsburg, ma c’è ottimismo di poter chiudere con Onana. I suoi agenti sono pronti a chiudere l’operazione con il Bordeaux, il club dove intanto Onana non ha giocato, non andando nemmeno in panchina, nella partita di stasera contro il Grenoble. Un segnale chiaro del fatto che Onana sia in uscita. Il centrocampista ha già giocato in stagione tre partite con il Bordeaux, fresco di retrocessione in Ligue 2. Lo stesso club da dove il Milan ha pescato anche Yacine Adli. Il Milan proverà come prima opzione a prenderlo in prestito con diritto di riscatto ma è pronto a fare un’offerta a titolo definitivo tra i 5 e i 6 milioni bonus compresi. Il Bordeaux ne chiede dieci ma ha difficoltà a fare mercato e a tesserare giocatori e potrebbe dare comunque l’ok. Il giocatore ha dato priorità al Milan su tutte le altre offerte ricevute, c’è grande fiducia. E dopo André Onana all’Inter, a Milano ora può arrivare anche un altro Onana, sempre del Camerun. Jean. Per il Milan.