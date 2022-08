Dopo gli infortuni di Andrea Ranocchia e Pablo Marì nella gara contro il Napoli il Monza sta pensando a German Pezzella come rinforzo per il reparto difensivo che ha subito sei gol nelle prime due partite di campionato contro Torino e Napoli. L'argentino, ex capitano della Fiorentina, gioca in Spagna con il Betis Siviglia

E' l'ex Fiorentina German Pezzella l'uomo individuato dal Monza per rinforzare la difesa. Gli infortuni subiti contro il Napoli da Andrea Ranocchia, distorsione alla caviglia e frattura composta del perone e da Pablo Marì, lesione al muscolo obliquo esterno dell’addome hanno accelerato le trattative del club brianzolo per il ritorno in Italia, dal Betis Siviglia, del difensore argentino. Pezzella conosce bene la Serie A: dal 2017 al 2021 ha giocato nella Fiorentina, di cui è stato anche il capitano. Con i viola ha collezionato 138 presenze in tutte le competizioni. Nelle ultime due stagioni in Spagna, invece, 36 partite totali e una Coppa del Re in più in bacheca