Colpo per il presente e per il futuro dell' Atalanta , che si assicura Rasmus Hojlund dello Sturm Graz . I nerazzurri stanno chiudendo per l'attaccante classe 2003 del club austriaco, che ha già iniziato la stagione con 6 gol in 8 partite e che viene paragonato ad Erling Haaland. Il giocatore nella giornata di venerdì è atteso a Bergamo per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club di Percassi, allo Sturm Graz 17 milioni di euro .

I numeri di Rasmus Hojlund

Nato a Copenaghen nel febbraio 2003, Hojlund ha iniziato a muovere i primi passi proprio nel club della capitale. Con il Copenaghen ha esordito in prima squadra nella stagione 2020/21, nella quale si è diviso tra prima squadra e Under 19. Nella stagione seguente il passaggio in pianta stabile tra i grandi, con 28 presenze e 6 gol, 5 dei quali realizzati in Conference League. A gennaio 2022 il trasferimento allo Sturm Graz, club con il quale si fa subito apprezzare mettendo a segno 6 gol in 13 presenze. In questa stagione sono già 6 i gol realizzati nelle 8 partite giocate con gli austriaci.