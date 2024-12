Filippo Terracciano è tornato nel mirino dell' Empoli tanto che ci sono già stati i primi contatti tra l'entourage del giocatore e Gemmi, il ds del club. Il terzino del Milan sembra essere interessato a questa possibilità a differenza di quanto era successo l'estate scorsa, quando il giocatore (in quel momento su di lui c'era anche il Como) decise di restare per giocarsi le sue chance in rossonero.

Contatti avviati dunque tra Gemmi, ds dell'Empoli, e l'entourage del terzino, che stavolta visto il poco utilizzo (ha collezionato 5 partite, 4 in A e 1 in Coppa Italia) potrebbe aprire a questa soluzione per giocare con più continuità. In caso di effettiva apertura del calciatore, le due società dovrebbero poi trattare anche per trovare la formula giusta.