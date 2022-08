Dopo la grande emozione per l’incredibile accoglienza che gli hanno riservato i tifosi giallorossi al momento del suo arrivo in città, Samuel Umtiti adesso non vede l’ora di scendere in campo con il Lecce. "Ho delle buone sensazioni, vengo da anni molto complicati e ho voglia di ritrovare il piacere di giocare a calcio. Ho voglia di giocare, di parlare e di vivere il calcio. È la cosa più importante per me. Spero di fare una bella stagione con il Lecce", ha ammesso ai microfoni di Sky Sport 24 il difensore francese arrivato in prestito secco dal Barcellona (a cui andranno dei bonus legati al numero di presenze collezionate da Umiti) con lo stipendio interamente pagato dai blaugrana.