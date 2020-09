1/39

ARTURO VIDAL (Inter)

È lui l'ultimo arrivato in ordine di tempo, dal Barcellona e di nuovo in Serie A. Di nuovo con Antonio Conte ma vestito di nerazzurro. Il centrocampista classe 1987 ha trovato l’intesa per terminare con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (2021) la sua avventura al Barcellona. "Grazie all'Inter per credere in me, speriamo di vincere tanto tutti insieme. Forza Inter" - le sue prime parole.



Foto Twitter Inter







VIDAL ALL'INTER, È UFFICIALE