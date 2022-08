Calciomercato, tutte le news e trattative LIVE

Napoli, nessun passo avanti per Keylor Navas

Nessun passo avanti sostanziale nella trattativa per Keylor Navas. Gli azzurri stanno attendendo che il portiere trovi un'intesa con il Psg per la buonuscita e una volta trova il giocatore potrebbe firmare un biennale con il club di De Laurentiis. Qualora il portiere non dovesse accordarsi con i parigini, la soluzione potrebbe essere un arrivo in prestito.