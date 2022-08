Dopo il difensore con l'arrivo di Thiaw, al Milan manca un solo tassello per completare la rosa: il centrocampista. In questo senso va avanti la trattativa con il Wolfsburg per Aster Vranckx. Le parti sono vicini e nelle ultime ci sono stati nuovi contatti per raggiungere l'intesa totale. Il Milan offre un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni di euro, mentre la richiesta dei tedeschi per il riscatto è di 13 milioni. Una piccola distanza da colmare per il via libera definitivo. Un acquisto che il Milan potrebbe fare a prescindere dall'uscita di Bakayoko, seguito da Monza e Lione.