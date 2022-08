Calciomercato, tutte le news e trattative LIVE

Camara oggi a Roma per visite e firma

Camara diventerà oggi un nuovo giocatore della Roma. Operazione chiusa in prestito oneroso, 1.5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 11.5 milioni e percentuale sulla futura rivendita del giocatore a favore dell'Olympiacos. Sarà in Italia in mattinata per visite mediche e firma.