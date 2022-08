Gli azzurri attendono per vedere se Jorge Mendes presenterà davvero l'offerta a Osimhen per concretizzare il suo piano per portare Cristiano Ronaldo al Napoli oppure no. Intanto nelle giornata di lunedì il club di De Laurentiis dovrebbe chiudere per il trasferimento di Fabian Ruiz al Psg per 22/23 milioni bonus esclusi. Navas invece non ha ancora trovato l'accordo per la buonuscita con i parigini

