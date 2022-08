Nuova avventura in Italia per Krzysztof Piątek che è pronto ad unirsi alla Salernitana di Davide Nicola. L'ex attaccante del Milan, che oggi è atteso in città, arriva dall'Hertha Berlino nell'ambito di un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Il polacco è pronto per rinforzare il reparto offensivo della Salernitana, reduce dalla prima vittoria stagionale contro la Sampdoria, dopo aver perso contro la Roma e dopo il pareggio con l'Udinese. Domani, alle 20.45, la sfida al Bologna.

A Salerno per il riscatto

L'attaccante polacco conosce bene il campionato italiano visto che in passato ha indossato le maglie di Genoa (2018-2019), Milan (2019-2020) e Fiorentina (2022). Arriva a Salerno per riscattarsi, dopo due annate poco brillanti. Durante la scorsa stagione ha segnato soltanto 1 gol in 9 presenze con la maglia dell'Hertha Berlino in Bundesliga, poi a gennaio 2022 è passato in prestito alla Fiorentina. Con la maglia viola ha collezionato 6 gol in 18 presenze. Ed ora è pronto per una nuova avventura.