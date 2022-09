PSG, in uscita tre giocatori: ecco il futuro di Draxler, Icardi e Diallo

Per Julian Draxler c'è il Benfica. Il trequartista tedesco classe 1993, al PSG dal gennaio del 2017 proseguirà la sua carriera in Portogallo, all'Estadio da Luz di Lisbona, dove il PSG - peraltro - giocherà in Champions League (così come la Juve). Per Abdou Diallo, difensore su cui in passato si era interessato il Milan, invece si è mosso il Lipsia. Infine, per quanto riguarda Mauro Icardi: sull'attaccante argentino c'è il forte interesse del Galatasaray, che in queste ore sta spingendo molto per averlo.