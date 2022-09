Ultimo giorno di mercato, la programmazione di Sky

Trattative intavolate e affari in via di definizione. Parte l'ultima giornata della sessione estiva del calciomercato. Tutti i club pronti a cogliere al volo le occasioni che le ultime 24 ore presenteranno. Su Sky Sport 24 e con Calciomercato 'L'Originale', verranno raccontate e approfondite tutte le trattative dell'ultimo giorno di una campagna intensissima Condividi

Ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato. Sono tante le squadre ad aver cambiato volto rispetto alla scorsa stagione, tanti i campioni che sono tornati a giocare nel nostro campionato. Tra volti nuovi, ritorni e cambi di maglia è stata un'estate intensissima. Ma può ancora succedere di tutto, come è noto, durante le ultime ore di calciomercato. Tante ancora le trattative in piedi, alcune delle quali in via di definizione e molti club sono pronti a cogliere l'occasione al volo. Non mancheranno, certamente, gli affari dell'ultim'ora con possibili colpi di scena. Alle ore 20 si chiudono i battenti per le trattative in entrata in Italia e in molti Paesi d'Europa dei quali vedremo il dettaglio in seguito.

Il calciomercato su Sky Sport: la programmazione Come di consueto, l'ultima giornata di calciomercato sarà seguita minuto per minuto con gli aggiornamenti durante tutte le edizioni del Tg di Sky Sport 24 con collegamenti frequenti con l'Hotel Gallia di Milano, sede del calciomercato estivo, dove tra gli altri Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti racconteranno l'evolversi di tutte le trattative in essere. Appuntamenti da non perdere gli studi di approfondimento con conduttori e inviati alle 12, 13.30 e 15, da seguire sempre su Sky Sport 24. Poi, tutta da vivere, l'ultima ora con Calciomercato 'L'Originale', dalle 19 e fino all'inizio del match Bologna-Salernitana in programma alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

La chiusura in Italia, in Europa e nel mondo Per quanto riguarda i top 5 campionati Europei (Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1), la chiusura è fissata alle ore 20 di oggi (salvo differenze di fuso orario, vedi Inghilterra). Sempre in Europa, alcuni Paesi hanno già chiuso il calciomercato: è il caso di Olanda, Austria, Svizzera, Croazia, Danimarca e Norvegia. Scelta diversa per il Belgio che avrà la finestra aperta fino al 6 settembre mentre ancora una settimana di tempo per Turchia e Repubblica Ceca che chiuderanno l'8 settembre. Molto più ampie le possibilità per Grecia (15 settembre) e Portogallo (22 settembre). Mercato già chiuso da tempo per quanto concerne Argentina, Brasile e Stati Uniti.