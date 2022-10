Dopo la sconfitta contro la Salernitana nell'ultima giornata di campionato, il Verona ha deciso di cambiare in panchina . Nella giornata di lunedì il club gialloblù ufficializzerà l'esonero di Gabriele Cioffi : l'ex allenatore dell'Udinese, arrivato a Verona quest'estate, ha ottenuto una vittoria, due pareggi e sei sconfitte nelle prime nove uscite di campionato con la sua squadra che è attualmente al terzultimo posto in classifica.

Verona, tre i nomi per sostituire Cioffi

Il Verona ha già iniziato le consultazioni con i candidati per la panchina. I tre nomi più caldi al momento sono quelli di Davide Ballardini, Diego Lopez e la soluzione interna con Salvatore Bocchetti (allenatore della Primavera, ma che dovrebbe essere affiancato da qualcun altro non essendo in possesso del patentino per allenare in Serie A). Più complicate, invece, le piste che portano a Vladimir Petkovic e Paulo Sousa.