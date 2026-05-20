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Napoli: contatti con Sarri per la panchina. Sondato Allegri e Italiano sullo sfondo

Calciomercato

con Conte si va verso la chiusura anticipata del rapporto in maniera consensuale e il profilo in cima alla lista come sostituto è quello di Maurizio Sarri (su cui c'è anche l'Atalanta). Il Napoli sta provando anche a capire quale sarà la situazione di Allegri col Milan. E Italiano resta sullo sfondo (anche per l'Atalanta)

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Quale sarà il futuro della panchina del Napoli? Come già anticipato, con Conte si va verso la chiusura anticipata del rapporto in maniera consensuale e il profilo in cima alla lista come sostituto è quello di Maurizio Sarri. È quello del grande ex (al Napoli già dal 2015 al 2018) il profilo più approfondito, con contatti costanti. 

La situazione Allegri

Ma Sarri non è l'unico nome per l'eventuale dopo Conte. Il Napoli, infatti, sta provando a capire quale sarà la situazione di Massimiliano Allegri col Milan. Allegri ha già lavorato con il ds Manna ai tempi della Juve e l'anno scorso era già pronto a firmare con gli azzurri in caso di addio di Conte. 

Gli incroci con l'Atalanta e Italiano sullo sfondo

Su Sarri c'è però anche il pressing anche dell'Atalanta. Sarri ha già lavorato con Cristiano Giuntoli, che sarebbe il principale candidato per il ruolo di ds dell'Atalanta in caso di addio di Tony D'Amico. In questo scenario, Sarri lunedì incontrerà la Lazio per stabilire il proprio futuro. E poi il nome di Vincenzo Italiano sullo sfondo: per l'Atalanta resta un'opzione nel caso in cui Sarri rifiutasse, per il Napoli resta sullo sfondo qualora Sarri vada all'Atalanta e Allegri resti al Milan. 

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