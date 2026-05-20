con Conte si va verso la chiusura anticipata del rapporto in maniera consensuale e il profilo in cima alla lista come sostituto è quello di Maurizio Sarri (su cui c'è anche l'Atalanta). Il Napoli sta provando anche a capire quale sarà la situazione di Allegri col Milan. E Italiano resta sullo sfondo (anche per l'Atalanta) GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Quale sarà il futuro della panchina del Napoli? Come già anticipato, con Conte si va verso la chiusura anticipata del rapporto in maniera consensuale e il profilo in cima alla lista come sostituto è quello di Maurizio Sarri. È quello del grande ex (al Napoli già dal 2015 al 2018) il profilo più approfondito, con contatti costanti.

La situazione Allegri Ma Sarri non è l'unico nome per l'eventuale dopo Conte. Il Napoli, infatti, sta provando a capire quale sarà la situazione di Massimiliano Allegri col Milan. Allegri ha già lavorato con il ds Manna ai tempi della Juve e l'anno scorso era già pronto a firmare con gli azzurri in caso di addio di Conte.