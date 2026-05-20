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Calciomercato Venezia: piace Fullkrug per l'attacco, Doumbia verso lo Sporting

Calciomercato

Il club, appena promosso in Serie A, ha messo gli occhi su Niclas Fullkrug per l'attacco. Il centravanti tornerà al West Ham dopo il prestito al Milan. Venezia che intanto si prepara a salutare Issa Doumbia, sempre più vicino allo Sporting per 20 milioni di euro più bonus

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Il Venezia comincia a pianificare il ritorno in Serie A con grandi manovre di calciomercato sia in entrata che in uscita. Al club arancioneroverde piace per l'attacco Niclas Fullkrug, che tornerà al West Ham dopo il prestito al Milan. Il centravanti quest'anno con la maglia rossonera ha collezionato finora 19 presenze e 1 gol. Una nuova avventura in Serie A, con il Venezia, è una possibilità. Quello di Fullkrug non è l'unico nome sul taccuino del ds Antonelli: per il centrocampo piace Toma Basic della Lazio. Il classe 1996 è in scadenza di contratto e ha diverse proposte sul tavolo, le parti stanno dialogando e a fine campionato si riaggiorneranno.

Venezia attivo anche in uscita: Doumbia verso lo Sporting

Issa Doumbia è invece sempre più vicino allo Sporting. Il suo arrivo al club portoghese è infatti in chiusura per 20 milioni di euro più 3 di bonus garantiti e altri 3 al raggiungimento di obiettivi più complicati. Il Venezia manterrà inoltre una percentuale sulla rivendita. Trattativa che ha subito un'accelerata negli ultimi giorni con i club che si sono incontrati e lo Sporting ha scelto di chiudere per anticipare la concorrenza. Il centrocampista, quest'anno 10 gol e 8 assist in 38 presenze, è stato un punto di riferimento e un assoluto protagonista della cavalcata verso la promozione della squadra di Stroppa. Acquistato nell'estate del 2024 per un milione di euro, andrà via registrando un'enorme plusvalenza per il club.

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