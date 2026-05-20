Il Venezia comincia a pianificare il ritorno in Serie A con grandi manovre di calciomercato sia in entrata che in uscita. Al club arancioneroverde piace per l'attacco Niclas Fullkrug, che tornerà al West Ham dopo il prestito al Milan. Il centravanti quest'anno con la maglia rossonera ha collezionato finora 19 presenze e 1 gol. Una nuova avventura in Serie A, con il Venezia, è una possibilità. Quello di Fullkrug non è l'unico nome sul taccuino del ds Antonelli: per il centrocampo piace Toma Basic della Lazio. Il classe 1996 è in scadenza di contratto e ha diverse proposte sul tavolo, le parti stanno dialogando e a fine campionato si riaggiorneranno.