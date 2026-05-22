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Modric: "Futuro? Al Milan sono contento, ma ora penso solo al Cagliari"

Calciomercato

Il centrocampista croato ha parlato a Sportmediaset su quello che sarà il suo futuro: "Qui al Milan sto bene, ho buoni rapporti con la società e l'allenatore, ma sto pensando solo alla partita contro il Cagliari". Modric che domenica sera a San Siro dovrebbe tornare titolare con la mascherina dopo la rottura dello zigomo di un mese fa

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 38^ GIORNATA

Intervistato da Sportmediaset, Luka Modric ha parlato di quello che è il tema del momento in casa Milan, il suo futuro: "Qui sto bene e sono contento, la cosa più imporante però adesso è la partita contro il Cagliari e la qualificazione in Champions League. Poi vedremo. Milano è una città spettacolare e mi piace tanto". Modric ha anche parlato del suo rapporto con la società e l'allenatore: "Ho buoni rapporti con la dirigenza e con Allegri, quando ho scelto il Milan era per provare a vincere un trofeo, quest'anno non è successo ma mi piacerebbe vincere".

 

Modric verso la titolarità col Cagliari: "Mi sento bene"

A meno di un mese dall'operazione per la frattura allo zigomo dopo uno scontro con Locatelli in Milan-Juventus, Luka Modric potrebbe tornare titolare. Il croato è tornato a disposizione di Allegri contro il Genoa la scorsa giornata ma è rimasto in panchina per tutta la partita. Nell'ultima contro il Cagliari è un serio candidato per giocare dal 1': "Mi sento bene e sto migliorando fisicamente, sono tornato ad allenarmi con la squadra e mi sto già abituando alla maschera che indosserò per giocare".

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Ballottaggio Gimenez-Fullkrug. Modric probabile titolare

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