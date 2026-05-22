Modric: "Futuro? Al Milan sono contento, ma ora penso solo al Cagliari"

Il centrocampista croato ha parlato a Sportmediaset su quello che sarà il suo futuro: "Qui al Milan sto bene, ho buoni rapporti con la società e l'allenatore, ma sto pensando solo alla partita contro il Cagliari". Modric che domenica sera a San Siro dovrebbe tornare titolare con la mascherina dopo la rottura dello zigomo di un mese fa

Intervistato da Sportmediaset, Luka Modric ha parlato di quello che è il tema del momento in casa Milan, il suo futuro: "Qui sto bene e sono contento, la cosa più imporante però adesso è la partita contro il Cagliari e la qualificazione in Champions League. Poi vedremo. Milano è una città spettacolare e mi piace tanto". Modric ha anche parlato del suo rapporto con la società e l'allenatore: "Ho buoni rapporti con la dirigenza e con Allegri, quando ho scelto il Milan era per provare a vincere un trofeo, quest'anno non è successo ma mi piacerebbe vincere".