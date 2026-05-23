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Calciomercato Inter: Stankovic piace a Brentford e Newcastle ma vuol restare in nerazzurro

Calciomercato

Dopo una grande stagione al Bruges, Aleksandar Stankovic sarà riscattato dall’Inter e tornerà a Milano. Sul figlio di Dejan, c’è grande interesse dall’Inghilterra (Newcastle e Brentford), ma la sua priorità rimane una sola: giocarsi le sue carte in nerazzurro

È nato con il nerazzurro addosso Aleksandar Stankovic. E la sua priorità è una sola: quella di restare all'Inter e provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Nonostante la grande stagione, quella ormai trascorsa, al Bruges, abbia acceso su di lui i fari di mezza Europa. Soprattutto dalla Premier (Brentford e Newcastle su tutte). Il centrocampista classe 2005 non sembra intenzionato a valutare soluzioni alternative in questa fase della sua carriera. 

L’interesse di Brentford e Newcastle

Nelle ultime ore si era parlato del Brentford, ma il giocatore non ha mostrato particolare interesse per la destinazione. Su di lui è alto anche l’interesse del Newcastle che lo monitora in ottica futura soprattutto se dovesse partire Tonali. Ma Aleksandar vede solo nerazzurro.

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