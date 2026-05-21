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Manchester United su Tonali ed Ederson: fiducia per il doppio colpo a centrocampo

Calciomercato

Il club inglese al lavoro per un doppio colpo a centrocampo. Gli obiettivi sono Sandro Tonali del Newcastle ed Ederson dell'Atalanta. C'è fiducia per chiudere entrambe le operazioni per rinforzare la rosa della prossima stagione

Il Manchester United ha due obiettivi per il centrocampo. Il club inglese - che nella prossima stagione tornerà a giocare anche in Champions League - vuole rinforzare la rosa con Sandro Tonali del Newcastle ed Ederson dell'Atalanta. C'è fiducia da parte della dirigenza di chiudere entrambe le operazioni nel prossimo calciomercato estivo. Sul brasiliano c'è anche il forte interesse dell'Atletico Madrid, attualmente però in svantaggio per garantirsi il trasferimento dell'ex Salernitana, che dovrebbe lasciare Bergamo dopo 4 anni. Tonali invece resterebbe in Premier League, dove è arrivato dal Milan nell'estate del 2023.

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