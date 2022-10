10/10

6. CANELO ALVAREZ (boxe): 370 mln in 5 anni (2018)



7. MOOKIE BETTS (LA Dodgers/baseball): 370 mln in 12 anni (2020)



8. FRANCISCO LINDOR (NY Mets/baseball): 346 mln in 10 anni (2022)



9. FERNANDO TATIS JR (San Diego Patres/baseball): 345 mln in 14 anni (2021)



10. BRYCE HARPER (Philadelphia Phillies/baseball): 335 mln in 13 anni (2019)