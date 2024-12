Nel video il presidente Marotta che nel prepartita di Fiorentina-Inter ha parlato a Sky anche di mercato: "Donnarumma e Verratti? E' consuetudine che ai grandi club vengano accostati calciatori che a fine stagione potranno essere in regime di svincolo. Come ci muoviamo noi, si muovono gli altri. In questo caso abbiamo una rosa competitiva e nessuna ansia. Ausilio e Baccin sondano sempre ipotesi di mercato congeniali"

FIORENTINA-INTER LIVE