Il difensore del Bologna si sta mettendo in luce per le qualità già mostrate nello scorso campionato e migliorate anche in questo primo scorcio di stagione grazie anche alla vetrina della Champions. Real e Atletico Madrid sono interessate ma in Italia la Juve lo tiene sotto controllo e piace anche all'Inter. Al termine della stagione potrebbe diventare uno dei giocatori più contesi del mercato

Numeri da 'top player', prestazioni sempre in crescendo e gli occhi di diversi club italiani ed europei addosso. La stagione di Sam Beukema al Bologna è cominciata nel migliore dei modi. Anche se la squadra di Italiano ha pagato lo scotto della matricola in Champions, in campionato il Bologna è pronto a rimanere in scia al treno 'Europa' e parte del merito va anche al difensore olandese che ha attirato su di sé le attenzioni di Juventus e Inter in Italia ma anche di Real e Atletico Madrid in Spagna. Specialmente i 'colchoneros' sarebbero pronti a fare un investimento importante sul giocatore a partire dalla prossima estate. Tuttavia la Juve lo monitora da tempo per rinforzare una difesa da sistemare. L'Inter è interessata e anche il Real lo sta osservando.

Beukema, qualità e solidità difensiva al servizio della squadra

I numeri di questa stagione spiegano il perché di tanto interesse: Beukema è il miglior difensore del Bologna per quanto riguarda i passaggi completati a testimonianza che l'idea di calcio di Thiago Motta seguita nella scorsa stagione stia portando benefici anche in quella attuale. Ma non solo le qualità tecniche di Beukema sono solide, poiché anche quelle strettamente difensive dimostrano l'affidabilità del giocatore: è il migliore per duelli aerei vinti e chiusure difensive. Anche in Europa le statistiche non si discostano di molto: secondo per chiusure difensive tentate e per passaggi tentati e completati. Alla Juve ritroverebbe Thiago Motta, a Madrid, quale che sia la sponda, potrebbe provare un'esperienza comunque importante e all'Inter giocare in una squadra già pronta per vincere. Insomma, le possibilità non mancano, il futuro potrebbe riservargli una destinazione diversa da Bologna.