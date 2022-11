I rimpianti di Torreira:"Volevo restare in Italia"

Nostalgia dell’Italia. E, chissà, magari voglia e possibilità di tornare già nella finestra del mercato di gennaio. Lucas Torreira si allena nel ritiro dell’Uruguay, ad Abu Dhabi, in attesa di raggiungere il Qatar e iniziare il mondiale con la “Celeste”. E a ESPN ha parlato della sua scelta, che in estate lo ha portato al Galatasaray: “Volevo giocare con continuità in vista del mondiale, per questo motivo ho deciso di andare in Turchia e al Galatasaray. Mi serviva avere ancora la continuità della scorsa stagione”. Una stagione passata a Firenze, dove Torreira era arrivato in prestito dall'Arsenal e dove sembrava potesse rimanere. Anche se, oltre all'ipotesi Fiorentina, si era parlato pure di un possibile interesse del Milan. Poi la scelta della Turchia, spiegata così, ora, dall’uruguaiano, che è stato accolto alla grande a Instanbul: “C’era grande incertezza, ansia, nervosismo. Avevo diverse opzioni ma il mio desiderio era di restare in Italia. Poi si sa che nel calcio tutto può cambiare velocemente”. E proprio per questo, chissà che -passato il mondiale e venuta meno l’esigenza di avere un posto fisso per conquistarsi un posto in Qatar- la nostalgia non lo porti a tornare dove voleva stare. In Serie A.