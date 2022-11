L'ottimo ultimo mese in campionato con la Juve e ora il Mondiale con la Francia campione in carica. E' un momento d'oro per Adrien Rabiot, che anche grazie ai 3 gol e ai 2 assist realizzati nelle ultime 5 partite giocate in campionato con i bianconeri si presenta alla manifestazione iridata in grande forma. Un Mondiale che 4 anni fa aveva saltato a causa del momento non troppo positivo col Psg: "Il 2018 è stato una grande delusione e in questa stagione ho lavorato duramete per essere qui in Qatar. Non la prendo come una vendetta ma come un'opportunità per potermi esprimere, ho la possibilità di essere titolare in una competizione simile". Opportunità per il presente ma e soprattutto per il futuro, a riguardo del quale il francese lancia un chiaro messaggio alla Juventus. "Sono all'ultimo anno di contratto con i bianconeri, questo Mondiale può aiutarmi anche in questo senso".