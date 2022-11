Primo rinforzo per la Roma di Josè Mourinho. E' arrivato nella Capitale Ola Solbakken attaccante del Bodo Glimt che ha affrontato per ben tre volte i giallorossi nella scorsa Conference League. Accompagnato dalla fidanzata e dal suo agente è arrivato con un volo da Bruxelles. In questa stagione Solbakken ha uno score di 4 reti e 6 assist in 16 gare disputate. Non dovrebbe partire con la Roma per la tournee in Giappone