Lazio, Lazzari rinnova fino al 2027: è ufficiale

Il prolungamento di contratto dell'esterno non è l'unico in cantiere per la Lazio. È fatta anche per il rinnovo di Cataldi e Romero, mentre resta da definire il futuro di Pedro e Radu, in scadenza a giugno 2023

Il punto sui rinnovi

Quello di Lazzari non è l'unico rinnovo in cantiere per la Lazio. È fatta per altri due prolungamenti che verranno formalizzati nei prossimi giorni. Sono quelli di Danilo Cataldi (attualmente in scadenza nel 2024) e del giovane Luka Romero (scadenza 2023). Anche Pedro e Radu sono all'ultimo anno di contratto in biancoceleste, ma il loro futuro resta ancora da definire.