Un possibile nome nuovo per l'attacco futuro del Napoli. Piace molto il brasiliano del Betis Siviglia Luiz Henrique, classe 2001, arrivato durante l'estate dalla Fluminense. Il brasiliano contro la Roma in Europa League ha segnato un gol e fornito un assist. Il Napoli potrebbe decidere di puntare su di lui in caso di cessione di uno fra Lozano e Politano