Napoli, da Kim a Di Lorenzo: il punto sui rinnovi

In attesa di gennaio per il ritorno in campo e il mercato, in queste settimane il Napoli sta lavorando su un altro fronte, quello dei rinnovi. È tornato in città il presidente Aurelio De Laurentiis e questo darà un'accelerata ad alcune trattative, anche in virtù della sosta. Dopo il prolungamento di Anguissa e l'accordo raggiunto per Lobotka (manca solo la firma), adesso il Napoli sta lavorando ai rinnovi dei difensori. Il primo è quello del capitano Di Lorenzo: l'esterno ha un contratto fino al 2026 che verrà prolungato di un anno con opzione per il 2028. C'è la massima disponibilità del giocatore, pronto a chiudere la carriera in azzurro. Nelle prossime settimane il procuratore di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, incontrerà la società per definire tutto. Stesso discorso vale per Amir Rrahmani, anche lui in scadenza 2026 che prolungherà di un altro anno.