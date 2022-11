Non parte tra i protagonisti, ma può diventarlo. Uno dei nomi della Francia è di certo quello di Marcus Thuram, che Deschamps aveva già deciso di chiamare qualche settimana fa come jolly per l’attacco ma che ora, visti gli infortuni, può avere più di una possibilità di mettersi in mostra. Non che non lo si conosca: in Bundesliga sta vivendo una stagione mostruosa. 17 partite complessive, 14 gol e 4 assist: dimostra una completezza che, a 25 anni, può avere ancora grossi margini di crescita e questo lo sanno in tanti. Soprattutto, lo pensano Inter e Bayern Monaco, le due società più interessate al giocatore che è in scadenza con il Borussia Moenchengladbach. Ed è per questo che i contatti sono stati avviati da tempo, da parte di entrambi: l’Inter lo vorrebbe per avere un giocatore duttile da affiancare a Lautaro e (forse) Lukaku; il Bayern perché quest’anno non ha una punta di ruolo e vorrebbe averla pescando dal suo stesso campionato. La forza economica dei bavaresi è di certo maggiore rispetto a quella dei nerazzurri, che però si erano mossi con largo anticipo e possono giocare sulla suggestione di riportare un Thuram in Italia: il padre, Lilian, è stato tra i difensori più importanti della Serie A anni ’90 e 2000, con le maglie di Parma e Juventus. Si attendono sviluppi.