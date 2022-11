Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena curioso su Michy Bathsuayi, match winner nella sfida Mondiale tra Belgio e Canada. In estate è stato molto vicino alla Salernitana, su idea di De Sanctis: i campani lo volevano in prestito con diritto, mentre il Chelsea spingeva per l'obbligo. Negli ultimi 2-3 giorni di mercato il belga chiamò e disse di voler restare in Inghilterra. Era, infatti, tutto fatto col Nottingham, ma poi qualcosa scombussolò i piani...

BELGIO-CANADA 1-0: DECIDE BATSHUAYI