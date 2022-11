Juve, a gennaio si cerca un'alternativa a Cuadrado

I bianconeri per gennaio cercano un'alternativa al colombiano. In Italia piacciono Singo, Maehle e un giovane profilo dello Spezia, all'estero si segue con interesse un classe 2004: nei prossimi giorni Allegri incontrerà la dirigenza e si deciderà su chi puntare

Una risorsa in più. È quella che vuole regalare la dirigenza bianconera ad Allegri per permettergli di far rifiatare un po' Cuadrado alla ripresa del campionato, dove l'obiettivo è ridurre il gap dalla vetta e andare più in fondo possibile in Europa League. L'intenzione per il mercato di gennaio della Juve, infatti, è aggiungere un'alternativa al colombiano nella rosa e nei prossimi giorni ci sarà un confronto con l'allenatore per capire su chi puntare.

Juve, i nomi per gennaio

Tanti, al momento, i nomi sul taccuino della Juve, sia in Italia che all'estero. In Serie A i profili che intrigano di più sono quelli di Singo del Torino e Maehle dell'Atalanta, oltre a Holm, 22enne svedese che si sta mettendo in mostra con la maglia dello Spezia. Andando fuori confini, invece, le piste i 'candidabili' in quel ruolo sono Correia del Valencia e Ivan Fresneda, classe 2004 del Valladolid, seguito con grande interesse dalla Juventus. Quest'ultimo ha collezionato quasi 500 minuti in Liga in questa stagione.