Il principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal ha parlato della possibilità di portare Cristiano Ronaldo nel campionato saudita: “Chi non lo vorrebbe? Lui e Messi sono due modelli, per noi sarebbe una grande vetrina”. Poi sulle big inglesi in vendita: “Investitori sauditi per Manchester e Liverpool? Lo spero…”

Il principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro dello sport in Arabia Saudita, ha parlato di Cristiano Ronaldo e della possibilità, adesso che il campione portoghese si è svincolato dal Manchester United, di portarlo proprio nel campionato saudita: “Se voglio Cristiano Ronaldo? Chi non lo vorrebbe nel proprio campionato? Lui e Messi sono un modello per tanti giovani calciatori. Mi piacerebbe tantissimo vederli entrambi nel campionato saudita, se arrivassero top player come loro sarebbe un grande rinforzo per il programma che stiamo attuando e sarebbe una vetrina per dimostrare a tutti che il nostro è un campionato forte”.

"Investitori arabi per Liverpool e United? Lo spero..."

Non solo i grandi fuoriclasse europei, lo sport arabo potrebbe mettere nel mirino anche due grandi club della Premier. Manchester United e Liverpool cercano nuovi investitori e alla domanda su possibili acquirenti sauditi, il principe risponde: “Non lo so, spero che ci siano investitori e che si possa fare un buon business. Lo sport in Arabia beneficerebbe da queste collaborazioni ed eventuali proprietà, perché per esempio noi stiamo già facendo programmi di scambio con il Newcastle in tutto il mondo". Poi sulle sue preferenze tra i due club: "Manchester più “appetibile” del Liverpool? Non ho i numeri, non saprei ma il Liverpool è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e grazie ai risultati hanno sicuramente aumentato il numero dei fan qui nel regno saudita".