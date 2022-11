Primo colpo nel mercato invernale per lo Spezia di Luca Gotti. La società ligure ha preso il difensore sinistro Josè Moutinho che nell'ultima stagione ha giocato in MLS con Orlando. Il laterale ha il contratto in scadenza ilprossimo 31 dicembre quindi arriverà in Italia a parametro zero e si legherà per 3 anni e mezzo allo Spezia