E se l'erede di Tuchel al Bayer fosse... Tuchel?

L'inaspettato no di Xabi Alonso

Era il 21 febbraio quando, confermando le voci che iniziavano a circolare, il Bayern e l'allenatore tedesco annunciavano con un comunicato ufficiale di aver trovato un accordo per la separazione anticipata consensuale. Addio a giugno 2024, quindi, con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto, nel 2025. Immediata, scattò la caccia al successore, con il club che ha iniziato a valutare diversi profili, ma mai si sarebbe aspettato di incontrare così tante difficoltà. Il primo nome sulla lista è anche quello dell'allenatore primo in classifica, Xabi Alonso, perché il Bayern punta solo al meglio. La cavalcata con l’“imbattibile” Bayer Leverkusen, portato al titolo in Germania interrompendo proprio il dominio del Bayern Monaco, ha acceso i riflettori sull’ex regista di Liverpool, Real Madrid e Bayern. E un suo sì al club più potente di Germania pareva scontato. Non per un personaggio come lui, che dopo essersi preso una pausa di riflessione annuncia in una conferenza stampa: “Il mio lavoro a Leverkusen non è ancora finito”. E poi: “Ho incontrato la dirigenza, li ho informati della mia decisione di continuare ad essere l’allenatore del Bayer Leverkusen. In questo momento credo che questo sia il posto giusto per me”. Tradotto: per il Bayern sarà ancora un “uomo da battere” e non quello da cui ripartire.