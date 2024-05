Genoa, intesa vicina per il rinnovo di Gilardino

Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il club rossoblù e Gilardino per il prolungamento del contratto dell'allenatore: intesa sempre più vicina, con l'accordo definitivo che potrebbe arrivare a breve. Il presidente Zangrillo: "Ci sono tutte le condizioni per programmare il futuro con lui"

Genoa e Gilardino, un matrimonio destinato a proseguire. Il club rossoblù e l'allenatore stanno dialogando ormai da diverso tempo per il prolungamento del contratto e in queste ore i contatti si sono intensificati. Un chiaro segnale di come l'intesa per il rinnovo di Gilardino è sempre più vicina, tanto che a breve potrebbe arrivare la fumata bianca per l'accordo definitivo.