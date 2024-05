Per il successore di Pioli sulla panchina rossonera il casting si restringe su tre allenatori portoghesi: dopo i dubbi su Lopetegui, l’indiziato principale è adesso Sergio Conceiçao, che può liberarsi a fine stagione dal Porto. Più difficile la pista che porta ad Amorim, che sembrava destinato al Liverpool ed è uno dei più interessanti prospetti internazionali, mentre sullo sfondo resta l’ex romanista Fonseca. La situazione sui candidati per la panchina del Milan ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Dopo il no a Lopetegui e le ultime valutazioni che hanno portato il Milan a non prendere ancora in considerazione profili come Conte o De Zerbi, il casting si stringe ad allenatori di una precisa area geografica. Nella lista rossonera per il dopo-Pioli, davanti a tutti ci sono tre portoghesi: Sergio Conceicao, Ruben Amorim e più staccato Paulo Fonseca.

Conceiçao, l'indiziato numero 1 per il Milan L'ex giocatore di Lazio, Parma e Inter, da sette anni alla guida del Porto dove ha vinto 3 scudetti, 3 coppe nazionali e 3 Supercoppe sembra essere ad oggi l'indiziato principale. Si era schierato apertamente per la conferma dello storico presidente Pinto Da Costa, ma a vincere le elezioni del club in maniera schiacciante è stato Villas-Boas con il quale Conceicao non ha mai avuto grande feeling. Ecco perché, attraverso una clausola bilaterale, a fine stagione, può liberarsi dal contratto a scadenza 2028. Il Milan lo stima. Ne apprezza il carattere, il gioco, l'esperienza internazionale e la sua bravura nel far crescere i giovani.

Amorim, dall'ipotesi Liverpool alla pista Milan Come Ruben Amorim che sembrava destinato al Liverpool e che poi si è dovuto scusare con i tifosi per aver incontrato il West Ham prima del termine della stagione, lui che ha un grande debito di riconoscenza nei confronti dello Sporting, che l'ha lanciato giovanissimo alla guida della squadra. Difficile ma non impossibile portarlo ora in Italia, la dirigenza milanista lo considera uno dei migliori prospetti a livello internazionale.

Fonseca, stile e carattere simili a Pioli Sullo sfondo resta Paulo Fonseca, ora al Lille, un'esperienza già in Italia, alla Roma, probabilmente quello più simile a Pioli, caratterialmente e come stile di gioco. Nessuna scelta è stata già presa ma l'indirizzo del club sembra più chiaro per un Milan in salsa portoghese.