Il Monza cerca rinforzi in vista del calciomercato di gennaio. Dopo un inizio di stagione negativo, l'arrivo di Palladino in panchina ha risollevato la situazione del club brianzolo conquistando 15 punti in 9 giornate allontanandosi sensibilmente dalla zona retrocessione. In modo particolare, l'AD Adriano Galliani vuole trovare un rinforzo sugli esterni e uno in fase difensiva: sono ben tre i nomi individuati dal club brianzolo.