La Salernitana si muove in vista del mercato di gennaio. In Turchia De Sanctis ha incontrato Giuntoli per parlare del possibile trasferimento di Demme, ai margini del progetto tecnico di Spalletti a Napoli. Il nodo principale per il centrocampista è rappresentato dall'ingaggio. In porta, dopo l'infortunio di Sepe, pensa a Berisha oppure Cragno (Micai verso il Cosenza). Per rinforzare le fasce, l'obiettivo è invece Zortea dell'Atalanta