Primi contatti tra Sampdoria e Fiorentina per un possibile scambio: Sabiri in viola e Maleh più un conguaglio in blucerchiato. La trattativa è ancora in una fase embrionale, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci dei passi avanti

Sampdoria e Fiorentina pensano a uno scambio. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti tra il club blucerchiato e la Fiorentina per impostare una trattativa in vista del mercato di gennaio: Sabiri si trasferirebbe alla corte di Vincenzo Italiano, mentre in blucerchiato approdererebbe Maleh più un conguaglio economico. La trattativa è ancora in una fase embrionale. La pista rimane difficile, ma non impossibile considerando anche che la Sampdoria ha bisogno di monetizzare dalle cessioni. Nei prossimi giorni i due club potrebbero sedersi nuovamente a trattare per trovare una soluzione.

I numeri di Sabiri con la Samp Arrivato alla Sampdoria nel gennaio del 2019, il centrocampista marocchino finora ha collezionato 27 presenze siglando 5 gol e fornendo 3 assist in un anno e mezzo. In questo inizio di stagione non ha brillato particolarmente, ma il CT del Marocco Regragui ha voluto portarlo lo stesso al Mondiale, durante il quale ha collezionato 4 presenze mettendo a referto un assist. Grazie alla sua duttilità, Sabiri potrebbe rappresentare un jolly importante per la squadra di Vincenzo Italiano, chiamata a scalare la classifica in questa seconda parte di campionato.

I numeri di Maleh con la Fiorentina Approdato in maglia viola nel gennaio del 2021, il centrocampista marocchino è rimasto in prestito al Venezia fino a giugno per poi aggregarsi al gruppo guidato da Vincenzo Italiano. Con la maglia della Fiorentina, Maleh ha collezionato 45 presenze con 3 gol e 2 assist. In questa stagione Maleh non ha trovato particolare spazio complice anche l'arrivo in viola di Barak, che a suon di prestazioni si è conquistato la maglia da titolare. La Sampdoria potrebbe essere l'occasione buona per rilanciarsi.