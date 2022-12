Ciccio Caputo è sempre più vicino a tornare all'Empoli . Nella giornata di giovedì 15 dicembre la dirigenza toscana era a Milano per impostare alcune trattative di mercato in vista di gennaio, tra le quali il ritorno in azzurro dell'attaccante pugliese. Il ds dei toscani Accardi ha ormai in mano l'accordo con il giocatore . Per un Caputo pronto a tornare in Toscana, l'Empoli si prepara a salutare due giocatori: Sam Lammers e Razvan Marin , che dovrebbero trasferirsi in prestito alla Sampdoria.

Mancano circa 20 giorni alla ripresa del campionato e quasi tutti gli allenatori devono fare i conti con alcuni infortunati. Scongiurato l'intervento per Quagliarella della Samp, mentre in casa Inter sono stati esclusi problemi muscolari per Brozovic, sostituito per un fastidio durante la semifinale del Mondiale tra Argentina e Croazia. Ecco la situazione squadra per squadra con gli indisponibili

Lammers e Marin alla Sampdoria, manca solo l'accordo

Se l'Empoli ha già dato il via libera per le cessioni di Lammers e Marin, per concludere l'operazione la Sampdoria deve ancora trovare l'accordo con i due calciatori. Entrambi hanno trovato poco spazio sotto la guida di Paolo Zanetti e l'occasione fornita dal club blucerchiato può essere importante. In particolare per Lammers, visto che la squadra allenata da Stankovic è in allarme in quel reparto dopo l'infortunio al ginocchio rimediato da capitan Quagliarella. Fortunatamente il bomber blucerchiato non dovrà operarsi ed è già al lavoro per tornare in campo il prima possibile.