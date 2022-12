Carlo Ancelotti, parlando a Radio Rai, allontana le voci di un suo possibile passaggio alla Nazionale brasiliana: "Ho un contratto con il Real fino al 2024". L'allenatore poi commenta il Mondiale appena concluso: "L'Argentina ha meritato. Ha il migliore e tanti innesti intorno a lui. E' arrivato in fondo chi non ha avuto paura di difendere nonostante il talento" Condividi

"Cosa mi riserva il futuro non lo so, vivo alla giornata: per adesso mi trovo molto bene a Madrid, abbiamo molti obiettivi da raggiungere in questa stagione, Ci sarà tempo per pensare al mio futuro. Ho un contratto fino al 30 giugno 2024 e, se il Real Madrid non mi manda via, fino a quel tempo non mi muovo". Così Carlo Ancelotti, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, allontana le voci di un possibile approdo alla guida della Nazionale brasiliana, che si sono diffuse nei giorni scorsi

"Un bel Mondiale, Argentina ha meritato" "E' stato un bel Mondiale, concluso con una bellissima finale e vinto meritatamente dall'Argentina. Secondo me gli argentini hanno trovato convinzione e sono stati trascinati da un Messi fantastico. L'Argentina ha vinto per due motivi: perché ha giocatori bravi e perché ha il migliore, che è Messi; poi, perché è riuscita a supportare questa qualità con degli innesti - mi riferisco ad esempio ad Alvarez ed Enzo Fernandez - ma anche da un collettivo con una certa attitudine difensiva". Così Carlo Ancelotti commenta il trionfo dell'Argentina ai Mondiali di calcio in Qatar. "Scaloni è stato bravo, ha fatto un lavoro straordinario - aggiunge l'allenatore - ma non ha inventato qualcosa di nuovo: ha solo messo i giocatori al proprio posto e dato loro una buona organizzazione difensiva, supportando il grande talento di Messi, Alvarez e Di Maria. Niente di nuovo, insomma. In finale sono arrivate le squadre che hanno messo in mostra il miglior talento individuale e la migliore organizzazione. In altre parole, non hanno avuto paura di difendere e questo nonostante il talento. Francia e Argentina sono squadre che hanno basato i propri risultati su una buona difesa e sulla qualità dei giocatori"