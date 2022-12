Il percorso di Iling Junior

Esterno offensivo che predilige giocare a sinistra, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Chelsea è arrivato in bianconero nel settembre 2020 e si è subito messo in mostra con la formazione Under 19, con la quale ha collezionato 28 presenze e 4 gol nella prima stagione e 38 apparizioni con 10 reti nella seconda annata. Dunque il passaggio alla Juventus Next Gen, in Serie C, e un grande impatto anche alla prima esperienza tra i professionisti: 4 gol in 7 presenze tra campionato e Coppa Italia e la chiamata di Massimiliano Allegri in prima squadra. Dopo l'esordio in Serie A contro l'Empoli nell'ottobre 2022, ha debuttato in Champions League a Lisbona contro il Benfica e ha subito servito un assist. Si è poi ripetuto anche in campionato, fornendo a Fagioli il passaggio decisivo per la vittoria della Juventus a Lecce. Ha saltato le ultime partite prima della sosta a causa di un infortunio, ora è tornato a disposizione e Allegri potrà contare su di lui: la sua storia sarà ancora a tinte bianconere almeno fino al 2025.