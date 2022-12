Non si tratta di una ricaduta, ma in casa rossonera c'è massima cautela per il rientro del portiere francese: il polpaccio non risponde ancora come dovrebbe e nessuno vuole accelerare i tempi. Decisivi i prossimi dieci giorni: se non rientrerà poco dopo la ripresa, possibile l’arrivo già a gennaio di Sportiello (previsto per giugno)

La parola d'ordine in casa Milan è cautela. Massima. Con un'opzione di mercato in caso di tempi prolungati. Il protagonista della storia è Mike Maignan, portiere titolare e uomo decisivo dello scudetto del 2022, ma - oggi - ai box ormai da metà settembre e già out per dodici partite tra campionato e Champions. Non si tratta di una ricaduta, ma c'è appunto massima cautela per il suo rientro in campo: il polpaccio non risponde ancora come dovrebbe, non dà garanzie, e al Milan preferiscono non accelerare i tempi per evitare conseguenze peggiori. Maignan non ci sarà alla ripresa del campionato contro la Salernitana (il 4 gennaio) e saranno decisivi, allora, i prossimi dieci giorni, tra esami strumentali e nuovi test, per capire i veri tempi di recupero. In caso di stop ulteriormente prolungato, potrebbe arrivare in anticipo Sportiello.