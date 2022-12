Cercava un portiere la Salernitana dopo l'infortunio di Sepe e potrebbe averlo trovato addirittura fra i protagonisti dell'ultimo Mondiale in Qatar. Sembra infatti tutto fatto per l'arrivo a Salerno di Guillermo Ochoa, 37enne portiere e capitano del Messico che avrebbe trovato l'accordo col club campano tramite il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Giovedì è atteso in città, accordo fino al termine della stagione

Una trattativa lampo aperta e chiusa in 36 ore e voluta fortemente da Morgan De Sanctis il direttore sportivo della Salernitana. Il 37enne Guillermo Ochoa, portiere e capitano del Messico al Mondiale appena concluso in Qatar arriverà giovedì a Salerno per firmare un contratto con il club campano fino al termine della stagione con opzione per un prolungamento di un altro anno. Nelle ultime ore altri nomi di portieri erano stati accostati alla Salernitana dopo l'infortunio di Sepe e la probabile partenza di Micai. Berisha e Sirigu erano delle possibilità concrete ma il club del presidente Iervolino ha virato sul profilo di Ochoa che fra pochi giorni si sarebbe liberato dal suo contratto col club messicano America