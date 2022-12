Spezia, in chiusura Salvatore Esposito dalla Spal

Serie A

Mancano circa due settimane giorni alla ripresa del campionato e quasi tutti gli allenatori devono fare i conti con alcuni infortunati. Nel Milan nessuna ricaduta ma ancora molta cautela per il rientro d Maignan (e problemi al flessore per Origi), mentre in casa Inter sono stati esclusi problemi muscolari per Brozovic, sostituito per un fastidio durante la semifinale del Mondiale tra Argentina e Croazia. Ecco la situazione squadra per squadra con gli indisponibili