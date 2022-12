Il club ha già il sì del calciatore, ma manca ancora l'accordo con il Karagumruk. Per Borini, classe 1991, si tratterebbe di un ritorno in gialloblu dopo l'esperienza del 2020, quando contribuì alla salvezza della squadra

Fabio Borini vuole tornare all'Hellas. Dopo l'esperienza in gialloblu tra il gennaio e il dicembre del 2020, l'attaccante nato a Bentivoglio potrebbe tornare a Verona. Infatti, c'è già l'accordo tra il club del presidente Setti e il calciatore, ma ancora manca quello tra le due società. In modo particolare, il Verona vorrebbe l'attaccante a titolo gratuito dal Fatih Karagümrük, squadra turca allenata da Andrea Pirlo. L'obiettivo del Verona è chiudere la trattativa prima di Natale, in modo tale che Borini possa essere a disposizione di Zaffaroni per la partita del 4 gennaio contro il Torino.