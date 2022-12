Mercato in entrata con Sportiello e la questione Leão

Non solo il rinnovo di Bennacer: la dirigenza del Milan sta valutando altre situazioni che possono intrecciarsi con il mercato, ovvero le condizioni di Origi e Maignan. Se il portiere non dovesse dare garanzie di recupero, il Milan proverebbe ad anticipare l’arrivo di Sportiello a gennaio (arriverebbe comunque a partire dalla prossima stagione). Per quanto riguarda Origi, bisogna prima capire il problema del belga ed i tempi di recupero. Ibra non sarà a disposizione prima della fine gennaio e l'inizio di febbraio. Giroud arriverà a fine mese dopo la finale persa al Mondiale e la società non vuole farsi trovare impreparata. Sulla questione Leão: il portoghese tornerà a Milano nelle prossime ore, e sul rinnovo l'ambiente appare sereno: il Milan predisposto al prolungamento che è voluto da tutti, Pioli, squadra e società. Si proverà anche in questo caso a trovare la quadra per tenere un giocatore che, come dice lo stesso allenatore, non ha ancora completato il suo percorso in rossonero.