Arriva dal Messico il primo rinforzo invernale della Salernitana. È sbarcato in città Guillermo Ochoa, portiere classe 1985, reduce dall'ottimo Mondiale con la nazionale messicana. Tanti sorrisi per Ochoa che arriva a parametro zero dal Club America e firmerà un contratto fino a giugno 2023. Un vero e proprio blitz della dirigenza della Salernitana che, a caccia di un portiere dopo l'infortunio di Sepe, ha chiuso la trattativa con Ochoa in 36 ore.