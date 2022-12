Secondo quanto riportato da "Diario AS" CR7 avrebbe accettato l'offerta che lo porterebbe in Arabia Saudita fino al 2025, quando avrà 40 anni. Per "Marca" invece il contratto sarebbe ancora più lungo: fino al 2030, due anni e mezzo da giocatore e il resto da ambasciatore della candidatura del Paese arabo insieme a Egitto e Grecia per l'organizzazione dei Mondiali del 2030

Il futuro di CR7, riferiscono dalla Spagna, sembra vicinissimo a una nuova meta. Lontana dal calcio europeo, come già scritto in passato: Arabia Saudita, Al-Nassr. È lì che Cristiano potrebbe chiudere la propria carriera. Ma per quanto tempo? E con che stipendio? Secondo quanto riferito da Diario AS, CR7 sarebbe vicinissimo all'ufficialità col club saudita, con cui giocherebbe fino al 2025, cioè a quarant'anni. Per il momento - prosegue AS - non si conoscono ancora le cifre esatte, ma le fonti del quotidiano spagnolo sottolineano come il suo stipendio non raggiungerebbe i 200 milioni di euro a stagione.