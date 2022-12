Il club granata cerca un esterno visti i diversi infortuni, in particolare quello di Singo. Il nome caldo in queste ore è quello di Jesus Vazquez, terzino sinistro spagnolo di 19 anni molto abile in fase di spinta. Per lui sono già 19 le presenze con la maglia del Valencia in Liga

Chi è Jesus Vazquez

Compirà 20 anni il prossimo 2 gennaio ma vanta già 19 partite in Liga e 21 in tutte le competizioni con la maglia del Valencia. In scadenza nel 2025, Jesus Vazquez è mancino e molto abile in fase di spinta. Quest’anno, però, Gattuso lo sta utilizzando poco (sono soltanto quattro le presenze in campionato per un totale di 149 minuti), quindi non è escluso che lo stesso esterno sinistro possa cercare più spazio altrove.